Il ddl Zan | così com’è | non aiuterà le donne

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nell’incresciosa vicenda del ddl Zan, condita da ipocrisie, accuse reciproche - e sullo sfondo il fallimento della politica - dovremmo essere schierati per la democrazia parlamentare, con tutte le sue lentezze e i suoi inconvenienti. È deprimente che si minacci una forzatura, portare direttamente in aula un testo dalle implicazionivaste,contestato e divisivo, e votarlo a scatola chiusa, senza discutere in Commissione, né convocare in audizione chi ha riflessioni da proporre, tra gli altri femministe e persone omosessuali che propongono modifiche e non sono stati ascoltati alla Camera (e ora si vedono i danni). È incredibile che un Paese capace, tra i Settanta e gli Ottanta, di conciliare le visioni politiche contrapposte della Dc e del Pci, di dibattere ampiamente nella società, sui giornali e in Parlamento le leggi sul divorzio e ...