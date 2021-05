Guardia costiera libica spara a pescatori italiani

(Di giovedì 6 maggio 2021) La cosiddetta «ha aperto il fuoco ieri pomeriggio contro alcuni. Tre le imbarcazioni sotto tiro: Artemide, Nuovo Cosimo e Aliseo. Il comandante di quest’ultima, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito a un braccio e alla testa. L’episodio si è svolto in acque internazionali, a circa 35 miglia nautiche da Misurata, nei pressi della zona in cui si pesca il famoso «gambero rosso» e su cui esiste una lunga contesa sin dai tempi di Gheddafi. A SOSTEGNO … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - Corriere : La Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: ferito un comandante - Tg3web : Spari contro tre pescherecci italiani a 30 miglia dalla costa libica al largo di Bengasi. Colpi di avvertimento par… - carotatoma : RT @EPalazzotto: Il Governo spieghi con urgenza se a sparare sui pescatori italiani è la stessa guardia costiera libica che il Presidente d… - Moneymaker98000 : RT @04Carmen20: Proprio come noi difendiamo i confini #Libia , Guardia Costiera #spara colpi avvertimento a #pescherecci italiani: #ferito… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia costiera

Intercettazioni e spari di una vedetta della c.d.Libica om acque internazionali, al largo della Tripolitania. Coinvolti i pescherecci "Aliseo", "Artemide" e "Nuovo Cosimo", tre pescherecci della marineria di Mazara Del Vallo. L'...... rimasto ferito ad un braccio per i colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta dellalibica. Chiediamo che si faccia sentire forte e autorevole la voce del Governo Draghi e del ..."Fratelli d'Italia chiede al Governo di riferire immediatamente in Parlamento su quanto accaduto ai danni di tre pescherecci italiani. Seguiamo con apprensione l'evolversi della s ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos, il Comandante del peschereccio 'Aliseo' di Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla testa "dopo essersi sposta ...