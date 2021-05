GF Vip 6 | Alfonso Signorini vuole nel cast un acerrimo nemico di Maria De Filippi

(Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia è di quelle che, se fossero verificate, costituirebbe un vero e proprio affronto aDenon solo da parte di, col quale tra l’altro i rapporti sono sempre stati cordiali, ma anche da parte del suo stesso editore, Mediaset. A quanto pare, infatti,avrebbe contattato per i provini del Grande Fratello Vip 6 un personaggio che di recente è stato diffidato dalla Fascino PGT (la società di produzione che fa capo alla moglie di Maurizio Costanzo e produce tutti i suoi programmi in onda su Canale 5). GF Vip 6, nelpotrebbe esserci anche Pietro Delle Piane Stiamo parlando di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia finito nella bufera in quanto un paio di mesi fa, ospite di “Live – Non è la d’Urso”, dichiarò di aver recitato una ...

... quello che sappiamo è che qualsiasi cosa sia, ci sarà l'aggiunta diSignorini. D'altronde è stato il direttore di Chi che, grazie al suo GF, ha contribuito in larga misura a rendere ...Avevo fatto un colloquio per il Grande FratelloconSignorini ma non so se ero stato preso in considerazione. Non pensavo di partire per L'Isola dei Famosi perché era passato un mese e ...Ilary Blasi si compiace con Tommaso Zorzi per la possibilità che sta dando a Jeda, fidanzato di una delle ex maufraghe dell’Isola ...Intervenuta a 'Il punto Z' Ilary Blasi ha commentato la possibilità di vedere il fidanzato di Vera Gemma al Grande Fratello: 'Sono contenta' ...