Da Messina all'Ucraina, arrestato un combattente mercenario 28enne (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - arrestato un 'combattente mercenario' messinese, impegnato in un conflitto armato nell'Ucraina e legato al livornese Andrea Palmeri, detto "il generalissimo". I carabinieri del Ros, con il supporto dei Comandi provinciali di Messina e Lodi, nell'ambito dell'operazione "Ivan", hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Messina a carico di un messinese di 28 anni, gravemente indiziato della violazione della norma che ha ratificato la Convenzione internazionale di New York del 4 dicembre 1989 sul contrasto al fenomeno dei 'mercenari'. Le ricerche si sono svolte a Messina e Lodi, ultimi domicili del nucleo familiare del ricercato, e contestualmente sono state attivati i canali di cooperazione internazionale per l'esecuzione del provvedimento ...

