Covid | le news di oggi Dl sostegni | ok dal Senato con 207 sì Ora passa alla Camera LIVE

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo sul decreto. Per l'approvazione definitivo il provvedimento, che scade il 21 maggio, dovràre a Montecitorio il 17 maggio. Il bollettino: 11.807 casi su 324.640 test. Il tasso di positività è al 3,6%. Scendono terapie intensive (-60) e ricoveri ordinari (-653). Per il premier Mario Draghi "è prioritario abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevolerevoca dei brevetti. No di Pfizer

Ecco le Fakepiù condivise di questa settimana. USA Ben & Jerry's non smetterà di produrre ... Brasile Le morti per- 19 non sono aumentate in Svizzera dopo la sospensione dell'uso di ...La Ue investe nelle terapie antipiù ...BRUXELLES - Nessuna regione ad alta incidenza dei contagi in Italia e sempre meno in Europa: è la situazione dell'epidemia da Covid-19 nell'Ue che emerge dalle mappe aggiornate del Centro europeo per ...L'Università di Padova studia un potenziale farmaco anti-Covid che riuscirebbe a bloccare un enzima che favorisce la replicazione del virus e le trombosi. "Blocca entrambi i meccanismi ed evita gli ef ...