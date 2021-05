Cina condanna ' con forza' critiche G7 sui diritti umani

Advertising

La Cina condanna 'con forza' il comunicato del #G7 in cui si critica Pechino per le violazioni dei diritti umani in riferimento alla stretta su Hong Kong e le repressioni in Xinjiang e Tibet. La Cina condanna 'con forza' il comunicato con cui il G7 ha criticato Pechino per le violazioni dei diritti umani. La mano pesante della Cina su Hong Kong: la condanna a 10 mesi dell'attivista Joshua Wong

Cina condanna

La"con forza" il comunicato con cui il G7 ha criticato Pechino per le violazioni dei diritti umani, tra la stretta su Hong Kong e le repressioni in Xinjiang e Tibet. Lo riferisce il ...HONG KONG - Joshua Wong, uno dei volti più noti del fronte pro - democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo ...Joshua Wong, uno dei più importanti attivisti per la democrazia di Hong Kong, dovrà scontare altri 10 mesi in carcere per aver partecipato il 4 giugno ...La Cina condanna "con forza" il comunicato con cui il G7 ha criticato Pechino per le violazioni dei diritti umani, tra la stretta su Hong Kong e le repressioni in Xinjiang e Tibet. Lo riferisce il min ...