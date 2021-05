Chi è Raffaele Renda, il cantante di Amici 20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Raffaele Renda, il giovane cantante che ha fatto parte del cast di Amici 20: biografia, vita privata e curiosità. Raffaele Renda si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando uno degli ambiti banchi del celebre talent show di Maria De Filippi, Amici. Entrato a far parte della categoria dei cantanti nell’edizione 2020/21, il cantautore si è presentato con l’inedito Il sole alle finestre, che lo ha portato anche al serale dello show, arrivando a un passo dalla semifinale. In realtà Raffaele già nel 2017 aveva tentato il successo partecipando anche a Sanremo Young, quindi era un volto già visto in tv. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su questo giovane calabrese che sogna un ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, il giovaneche ha fatto parte del cast di20: biografia, vita privata e curiosità.si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando uno degli ambiti banchi del celebre talent show di Maria De Filippi,. Entrato a far parte della categoria dei cantanti nell’edizione 2020/21, il cantautore si è presentato con l’inedito Il sole alle finestre, che lo ha portato anche al serale dello show, arrivando a un passo dalla semifinale. In realtàgià nel 2017 aveva tentato il successo partecipando anche a Sanremo Young, quindi era un volto già visto in tv. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su questo giovane calabrese che sogna un ...

