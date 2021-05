Albertini si sfila a Milano. E a Roma il no (per ora) di Zingaretti e Bertolaso (Di giovedì 6 maggio 2021) In prima fila, come candidato sindaco del centrodestra a Milano è Maurizio Lupi. A Roma passo indietro dell'ex guida della Protezione Civile. Nella capitale Pd e Cinquestelle sono alle prese con il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 maggio 2021) In prima fila, come candidato sindaco del centrodestra aè Maurizio Lupi. Apasso indietro dell'ex guida della Protezione Civile. Nella capitale Pd e Cinquestelle sono alle prese con il ...

HuffPostItalia : Albertini si sfila da corsa a sindaco di Milano, altro guaio per centrodestra - giuroby : RT @P_Rava: Albertini: 'Se fossi stato eletto avrei scelto Sala come vice'. Ovvero, della straordinaria capacità del 'centrosinistra' di ca… - beppebergantin1 : RT @MilkoSichinolfi: +++ Albertini si sfila dalla corsa a sindaco di Milano. Voci sempre più insistenti danno Gerry Calà come probabile alt… - GmTaccon : Milano, Albertini si sfila dalla corsa e rivela: “Se fossi stato eletto avrei scelto Sala come vice”. Salvini: “Nel… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Albertini si sfila da corsa a sindaco di Milano, altro guaio per centrodestra -