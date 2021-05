Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viabilità 5 MAGGIO 2021 ORE 12:20 – ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO; RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A24 IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. CI SPOSTIAMO PROPRIO SULLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI IN USCITA DA Roma. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE SULLA PALOMBARESE NEI PRESSI DI SANTA LUCIA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 12:20 – ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO; RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A24 IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. CI SPOSTIAMO PROPRIO SULLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI IN USCITA DA. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE SULLA PALOMBARESE NEI PRESSI DI SANTA LUCIA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Via Boccea, code tratto largo Gregorio XIII-piazza dei Giureconsulti #Roma #viabilità - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato in via Boccea, via Baldo degli Ubaldi, via Flaminia, via Tuscolana, via Nazionale - Andreacritico : RT @paolodeluca72: un appello al @mims_gov per declassificare Via Nomentana da strada di 'grande viabilità' (o strada della morte) Quante… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 05 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ 5 MAGGIO 2021 ORE 11:20 " ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL ... PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL2 ROMA - SULMONA, RISOLTO L'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 05 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ 5 MAGGIO 2021 ORE 10:20 " ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL ... A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews 5 MAGGIO 2021 ORE 11:20 " ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL ... PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL2- SULMONA, RISOLTO L'...5 MAGGIO 2021 ORE 10:20 " ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL ... A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24TERAMO. ...