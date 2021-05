Vaccini, Zingaretti: «Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi, sarà un'estate diversa» (Di mercoledì 5 maggio 2021) immunità di gregge vicina nel Lazio, lo dice il presidente della regione Nicola Zingaretti. «Noi se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei Vaccini penso (che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 maggio 2021)divicina nel, lo dice il presidente della regione Nicola. «Noi se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo deipenso (che...

infoitinterno : Vaccini, Zingaretti: «Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi» - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia - lauinpigiama : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia -