Un concerto speciale di Marco Masini in streaming il 9 maggio a sostegno dell'Ospedale Meyer di Firenze (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si terrà un concerto speciale di Marco Masini in streaming il 9 maggio, a sostegno della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Domenica 9 maggio alle ore 21.00 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, Marco Masini si esibirà per la prima volta in live streaming, con uno speciale concerto acustico. Per assistere allo spettacolo è necessario l'acquisto dei biglietti, già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell'artista: www.MarcoMasini.it. Il concerto verrà realizzato al Teatro della

