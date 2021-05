Stipendio: per docenti e ATA di ruolo o supplenza annuale sul conto venerdì 21 maggio, per alcuni il premio bonus. Importo su NoiPA (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stipendio maggio 2021: pubblicato l'Importo su NoiPA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021)2021: pubblicato l'su. L'articolo .

mirkocalemme : #Mourinho guadagnerà a #Roma 7M€ netti. Il #Tottenham gliene garantirà altri 9 per la clausola-esonero (6 ne ha già… - loveshepherds_ : @DebsB_91 Quindi tu ritieni giusto ed equo il fatto che per aumentare a lei lo stipendio, altri 3 attori di fondame… - janamali110 : RT @it_Khamenei: Sostenere gli operai non significa solo aumentare il loro stipendio. Ci vuole anche altro: per loro pensare a abilità, ass… - El_Pablo_Unido : RT @Lascia_Perde: Ma i ritardati convinti che a un colloquio non si debba chiedere lo stipendio o fare domande su orari e ferie lo sanno ch… - ImmaN_89 : RT @DebsB_91: @loveshepherds_ Quando Patrick ha iniziato con Grey's non mi pare fosse George Clooney?? intanto la differenza di stipendio er… -