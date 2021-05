Scholz, in Germania neutralità climatica entro il 2045 (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Germania deve diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2045. Lo hanno affermato la ministra dell'Ambiente tedesca, Svenja Schulze, e il vice cancelliere Olaf Scholz, in seguito alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladeve diventare neutrale dal punto di vista climaticoil. Lo hanno affermato la ministra dell'Ambiente tedesca, Svenja Schulze, e il vice cancelliere Olaf, in seguito alla ...

Germania, l'Oktoberfest salta per il secondo anno di fila per il Covid Nel frattempo in Germania la vaccinazione di massa sta prendendo ritmo, ed i numeri di nuovi ... dice il ministro della finanza Olaf Scholz.

Elezioni Germania sondaggi: boom clamoroso dei Verdi, ma... I numeri Continua il boom dei Verdi tedeschi nei sondaggi dopo il lancio della loro leader, Annalena Baerbock, nella corsa alla cancelleria in vista delle elezioni fissate per domenica 26 settembre. Stando ad ...

