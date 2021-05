Rivoluzione Coppa Italia, Ghirelli non ci sta: “Espressione di una concezione elitaria del calcio” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Rivoluzione della Coppa Italia, che dalla prossima stagione sarà riservata alle sole squadre di Serie A e Serie B, ovviamente non fa piacere alla Lega Pro ed al suo presidente Francesco Ghirelli, il quale ha diramato un comunicato stampa spiegando che lunedì sarà convocato il Consiglio Direttivo: “La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è Espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema. – si legge nella nota – Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladella, che dalla prossima stagione sarà riservata alle sole squadre di Serie A e Serie B, ovviamente non fa piacere alla Lega Pro ed al suo presidente Francesco, il quale ha diramato un comunicato stampa spiegando che lunedì sarà convocato il Consiglio Direttivo: “La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dallanon solo viola diritti consolidati, ma èdi unadel, incapace di avere una visione di sistema. – si legge nella nota – Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del ...

