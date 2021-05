Marco Materazzi, da Cirillo a Zidane. Gli aneddoti sul Triplete, l’sms ad Eto’o e quella maglia a Madrid… (Di mercoledì 5 maggio 2021) Classe 1973, Marco Materazzi è stato un ottimo difensore. Nella sua lunghissima carriera ha vinto tutto. Figlio d’arte, il padre giocava in serie B negli anni ’70 e ha anche allenato diverse squadre. Il fratello più grande, invece, è agente FIFA mentre la sorella Monia ha sposato il figlio dell’allenatore Tommaso Maestrelli. Materazzi ha iniziato la sua carriera con la maglia del Messina in seguito ha militato nelle fila di Tor di Quinto, Marsala e Trapani. Con il Perugia sale in serie A anche se nell’anno successivo la squadra viene retrocessa in B. Nel 2001 viene acquistato dall’Inter dove resta per i 10 anni successivi vincendo 4 Coppe Italia e 5 campionati consecutivi, oltre alla storica Champions League. Materazzi ha giocato in due Mondiali e 2 Europei vincendo da protagonista (anche inaspettato, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Classe 1973,è stato un ottimo difensore. Nella sua lunghissima carriera ha vinto tutto. Figlio d’arte, il padre giocava in serie B negli anni ’70 e ha anche allenato diverse squadre. Il fratello più grande, invece, è agente FIFA mentre la sorella Monia ha sposato il figlio dell’allenatore Tommaso Maestrelli.ha iniziato la sua carriera con ladel Messina in seguito ha militato nelle fila di Tor di Quinto, Marsala e Trapani. Con il Perugia sale in serie A anche se nell’anno successivo la squadra viene retrocessa in B. Nel 2001 viene acquistato dall’Inter dove resta per i 10 anni successivi vincendo 4 Coppe Italia e 5 campionati consecutivi, oltre alla storica Champions League.ha giocato in due Mondiali e 2 Europei vincendo da protagonista (anche inaspettato, ...

OptaPaolo : 10 - Robin #Gosens é il primo difensore nella storia dell'Atalanta ad andare in doppia cifra di reti in un singolo… - GBarutta : @marco__lecce Per me questo è stato il più BELLO , anche perchè vedere materazzi che tentava di comperare la partit… - eliaenry : E io che pensavo che la poesia #5maggio fosse dedicata a Marco Materazzi ... - AndrewMari1988 : Gianluca #Mancini potrebbe diventare il nuovo Marco #Materazzi di Josè #Mourinho. Con il portoghese, questo ragazzo… - ranaocchialuta : @marco__lecce Un uomo chiamato sportività Il 5 maggio mi fa godere solo pensando a te #Materazzi -