LIVE Sinner-Popyrin 6-7 1-2 | Masters1000 Madrid in DIRETTA | serie di break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 30-40 PALLA! Altro errore in uscita dal servizio perpiuttosto nervoso. 30-30 Lunga la risposta del classe 1999. 15-30lascia andare il braccio: altra accelerazione di rovescio diagonale e diritto diagonale vincente. 15-15 Contropiede di diritto a sventaglio diagonale dell’australiano. 15-0 Risposta aggressiva diche attacca la rete ma la volée termina in rete. 1-3confermato dall’australiano: si gioca sui suoi turni di servizio. 40-15 Passante violento di diritto di: scappa via la volée di. 40-0 Servizio e ...