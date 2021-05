(Di mercoledì 5 maggio 2021)al. Il protagonista de Ladi, una delle serie Netflix più amate, ha salutato per l’ultima volta il set e ha condiviso il momento con i suoi follower, pubblicando unsiin auto visibilmente. L’attore ha scritto nella didascalia il significato di quel: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de ‘Lade papel’. Le parole non sono necessarie. Grazie di tutto. Ai fan, per primi, e all’intero team della ‘Vancouver media producciones’ e Netflix. E a te, mio caro. Mi mancherà stare così bene con te. Grazie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : La Casa di Carta, Álvaro Morte dice addio al Professore: il video mentre si allontana commosso dal set - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: L'addio commosso di Alvaro Morte a La Casa di Carta: 'Mi mancherai, Professore' - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Casa di Carta 5, l'addio di Alvaro Morte: 'Professore, mi mancherai' (VIDEO) - idealista_it : Comprare casa on line o sulla carta: cosa preferiscono gli italiani - tvserial_it : Io che realizzo che La Casa di Carta finirà per sempre: #LaCasaDePapel5 #netflix #serietv #LaCasaDiCarta -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Carta

Si tratta, quindi, di auricolari di buon livello e qualità, almeno sullaparagonabili a ... In Lombardia, oggi alle 19:00, fuorie non al sole diretto c'erano quasi 6.000 Lux. Le Urbanista ...... così come acquisterò per la seconda volta una, che stavolta credo e spero sarà quella ... nonostante il mio nome, io non sono russo, ma lui se ne fece una ragione solo anni più tardi quando,...Non è ancora arrivata su Netflix, ma “La casa di carta ” è una delle serie più attese sulla piattaforma, dal momento che si tratta ...La star de La casa di carta 5, Alvaro Morte, ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui dà l'addio al personaggio del Professore e ringrazia i fan della serie Netflix. Per Alvaro Morte, semb ...