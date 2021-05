Germania | i sacerdoti benediranno decine di coppie omosessuali

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Mentre alcuni vescovi tedeschi si preparano a benediredi, il Cardinale Camillo Ruini precisa: “Nessuno, nella Chiesa, ha questo potere“. Il Cardinal Camillo Ruini torna a parlare. Lo fa affrontando, tra gli altri, un tema su cui ripetutamente, in passato, l’alto prelato si è già esposto: le. Il caso su L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il Cardinale Camillo Ruini valuta come grave rischio per la Chiesa cattolica inl'iniziativa di decine ditedeschi che nei prossimi giorni compieranno benedizioni pubbliche a " centinaia di coppie gay ", in aperto contrasto al " Responsum" della Congregazione ...... annesso dallanazista. Dal 13 dicembre 2020, la diocesi di Strasburgo ha avviato un ... Isono pagati dallo Stato e i vescovi nominati congiuntamente dal Papa e dal Presidente della ...San Gottardo di Hidesheim, vescovo benedettino Reichersdorf (Germania), 960 – Hildesheim (Germania), 5/05/1038.La causa relativa al sacerdozio femminile comincia lentamente a fare breccia anche nelle diocesi tedesche. Il vicario della diocesi di Essen, Klaus Pfeffer, ha detto pubblicamente ...