Epic Games dietro la scelta di Microsoft di togliere il vincolo Xbox Live Gold per i giochi multiplayer free-to-play? (Di mercoledì 5 maggio 2021) A quanto pare, Epic Games ha spinto Microsoft per consentire ai giocatori di giocare ai titoli multiplayer free-to-play senza il vincolo di Xbox Live Gold, tolto pochi giorni fa. Nelle settimane precedenti la decisione di Epic Games di aggirare il taglio del 30% di Apple sugli acquisti in-app di Fortnite, il CEO Tim Sweeney aveva inviato un'e-mail al capo di Xbox Phil Spencer, chiedendo a Microsoft di rendere Fortnite accessibile per tutti senza abbonamento. "Epic ha alcuni piani per agosto che forniranno un'opportunità straordinaria per evidenziare la proposta di valore di console e PC, in contrasto con le piattaforme ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) A quanto pare,ha spintoper consentire ai giocatori di giocare ai titoli-to-senza ildi, tolto pochi giorni fa. Nelle settimane precedenti la decisione didi aggirare il taglio del 30% di Apple sugli acquisti in-app di Fortnite, il CEO Tim Sweeney aveva inviato un'e-mail al capo diPhil Spencer, chiedendo adi rendere Fortnite accessibile per tutti senza abbonamento. "ha alcuni piani per agosto che forniranno un'opportunità straordinaria per evidenziare la proposta di valore di console e PC, in contrasto con le piattaforme ...

Eurogamer_it : #EpicGames dietro la scelta di #Microsoft di togliere #XboxLiveGold per i titoli multiplayer free-to-play. - elpoliticonews : Apple Vs Epic Games: ¿Fin del monopolio de Apple Store? - Stoupwhiff : Sappiamo bene che The Coalition nella sua giovane storia si è concentrato principalmente sulla serie di Gears of Wa… - Eurogamer_it : In una mail il CEO di #EpicGames si scusò con #Ubsioft per l'incidente con #TheDivision2. - infoitscienza : Epic Games: il CEO Tim Sweeney non sa come collegare i Joy-Con a Switch – NotiziaVideogiochi per PC e console |… -