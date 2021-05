Ascolti TV | Martedì 4 maggio 2021. Montalbano cala (17.8%) ma batte la Champions su Canale 5 (16.3%). In crescita Brignano (6.9%). Il Paradiso delle Signore arriva al 20% (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Martedì 4 maggio 2021, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17.8%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City – PSG ha raccolto davanti al video 4.231.000 spettatori pari al 16.3% di share (primo tempo: 4.465.000 – 16.5%, secondo tempo: 3.992.000 – 16%; pre e post gara nel complesso: 3.080.000 – 11.8%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.950.000 – 7.2%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 926.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il CommissarioNella serata di ieri,, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario– L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17.8%. Su5 l’incontro diLeague Manchester City – PSG ha raccolto davanti al video 4.231.000 spettatori pari al 16.3% di share (primo tempo: 4.465.000 – 16.5%, secondo tempo: 3.992.000 – 16%; pre e post gara nel complesso: 3.080.000 – 11.8%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.950.000 – 7.2%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 926.000 spettatori ...

Advertising

Roseinfiore : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - mansisimionato : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - billyboh : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - amorosoal : RT @ribaudo_rosario: 2 Milioni di di ascolti per #SorrisoGrande su Spotify E 8 Milioni per #PezzoDiCuore Ascolti di martedì: più o meno ugu… - ribaudo_rosario : RT @ribaudo_rosario: 2 Milioni di di ascolti per #SorrisoGrande su Spotify E 8 Milioni per #PezzoDiCuore Ascolti di martedì: più o meno ugu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Ascolti Tv: alle Iene Antonio Conte con la parrucca tricolore Per quanto riguarda i programmi di martedì sera c'è stato un testa a testa fra la semifinale di ... Rai1: 2.064.000 spettatori (share 20,03%) Tag: antonio conte ascolti tv auditel il commissario ...

Ascolti tv, sprint di Floris: allungo su Mario Giordano e Bianca Berlinguer Ascolti tv, sprint di Floris: allungo su Mario Giordano e Bianca Berlinguer Giovanni Floris vola a 1.264000 spettatori (5.7%) negli ascolti tv di martedì 4 maggio 2021 con diMartedì . La serata dei talk show vede Fuori dal Coro di Mario Giordano a 964.000 spettatori con il 5.2% di share, mente Bianca Berlinguer su Rai3 con ...

Ascolti TV | Martedì 4 maggio 2021. Montalbano cala (17.8%) ma batte la Champions su Canale 5 (16.3%). In cres DavideMaggio.it Per quanto riguarda i programmi disera c'è stato un testa a testa fra la semifinale di ... Rai1: 2.064.000 spettatori (share 20,03%) Tag: antonio contetv auditel il commissario ...tv, sprint di Floris: allungo su Mario Giordano e Bianca Berlinguer Giovanni Floris vola a 1.264000 spettatori (5.7%) neglitv di4 maggio 2021 con diMartedì . La serata dei talk show vede Fuori dal Coro di Mario Giordano a 964.000 spettatori con il 5.2% di share, mente Bianca Berlinguer su Rai3 con ...