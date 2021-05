Acquisti di single nelle grandi città: Milano, Bologna e Torino guidano la classifica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le agenzie attive nelle grandi città italiane nel 2020. L’obiettivo è stato quello di stilare una classifica con le percentuali di acquisto da parte di single. La componente “single” è composta dalle compravendite concluse da single, divorziati, separati e vedovi. Dalle analisi emerge che le prime tre città per compravendite di single sono Milano, Bologna e Torino, tre realtà in cui la popolazione single è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni. Sono città con un’elevata attrattività lavorativa e la presenza di importanti atenei, con ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021)– L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le agenzie attiveitaliane nel 2020. L’obiettivo è stato quello di stilare unacon le percentuali di acquisto da parte di. La componente “” è composta dalle compravendite concluse da, divorziati, separati e vedovi. Dalle analisi emerge che le prime treper compravendite disono, tre realtà in cui la popolazioneè cresciuta molto nel corso degli ultimi anni. Sonocon un’elevata attrattività lavorativa e la presenza di importanti atenei, con ...

Lopinionista : Acquisti di single nelle grandi città: Milano, Bologna e Torino guidano la classifica - AlbertoCapuano2 : @mara06844397 Purtroppoa galanteria o te l'hanno insegnata da bambino oppure non la acquisti al supermercato. Oggi… - Sevenpress : Tecnocasa – Acquisti di single nelle grandi citta’ - CaleEuropaEdic : L'#UE mira a consentire ai suoi #cittadini di studiare, vivere, fare acquisti, lavorare e andare in pensione in qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisti single Immobiliare: Milano prima per acquisti casa da parte dei single Anche nel 2020 Milano si conferma la città con la percentuale più alta di acquisti da parte di single, arrivando al 46,5% sul totale delle compravendite. Si tratta di una quota in crescita rispetto al 2019 quando si fermava al 41,5%. Il capoluogo lombardo, durante l'anno ...

L'Unione bancaria europea e l'intermediazione del credito ( 3 ) - di Antonio Mascolo Il "Single Resolution Fund" (SRF) o Fondo di Risoluzione Unico favorisce il perfezionamento dell'... alla limitazione dei loro rischi fuori bilancio (off - balance - sheet), agli acquisti di ...

I pensionati prediligono i trilocali Segugio.it Red Solstice 2: Survivors, svelati i contenuti post lancio Sono stati annunciati i contenuti aggiuntivi acquistabili al lancio di Red Solstice 2: Survivors, in uscita su PC Steam il prossimo 17 giugno.

Reddito di Cittadinanza 2021: tutti i requisiti Isee, come funziona e come richiederlo Introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico ...

Anche nel 2020 Milano si conferma la città con la percentuale più alta dida parte di, arrivando al 46,5% sul totale delle compravendite. Si tratta di una quota in crescita rispetto al 2019 quando si fermava al 41,5%. Il capoluogo lombardo, durante l'anno ...Il "Resolution Fund" (SRF) o Fondo di Risoluzione Unico favorisce il perfezionamento dell'... alla limitazione dei loro rischi fuori bilancio (off - balance - sheet), aglidi ...Sono stati annunciati i contenuti aggiuntivi acquistabili al lancio di Red Solstice 2: Survivors, in uscita su PC Steam il prossimo 17 giugno.Introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico ...