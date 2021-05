Vaccini, Burioni rilancia il problema No vax. Obbligo o pass? (Di martedì 4 maggio 2021) Solo pochi giorni fa a Brescia sono stati arrestati due cinquantenni, ritenuti responsabili di aver lanciato due molotov contro un centro vaccinale. Si chiamano Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, sono accusati, tra l’altro, di terrorismo e si difendono così: “Non siamo terroristi ma contrari all’Obbligo vaccinale e non volevamo fermare il ciclo dei Vaccini o mettere in difficoltà gli anziani. Il nostro era un gesto dimostrativo”. I due oggi saranno interrogati, mentre il dibattito sul rischio che le persone contrarie ai Vaccini possano mettere a repentaglio l’immunità di gregge contro il Covid si riapre. A riaccendere i riflettori sulla questione è Roberto Burioni. In un tweet il virologo spiega: “Al momento non costituiscono un problema, dobbiamo vaccinare tutti gli entusiasti. Ma gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Solo pochi giorni fa a Brescia sono stati arrestati due cinquantenni, ritenuti responsabili di aver lanciato due molotov contro un centro vaccinale. Si chiamano Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, sono accusati, tra l’altro, di terrorismo e si difendono così: “Non siamo terroristi ma contrari all’vaccinale e non volevamo fermare il ciclo deio mettere in difficoltà gli anziani. Il nostro era un gesto dimostrativo”. I due oggi saranno interrogati, mentre il dibattito sul rischio che le persone contrarie aipossano mettere a repentaglio l’immunità di gregge contro il Covid si riapre. A riaccendere i riflettori sulla questione è Roberto. In un tweet il virologo spiega: “Al momento non costituiscono un, dobbiamo vaccinare tutti gli entusiasti. Ma gli ...

