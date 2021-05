Uomini e Donne: Giorgio Manetti Attacca Gemma Galgani! (Di martedì 4 maggio 2021) Gemma Galgani, veterana di Uomini e Donne, è di nuovo al centro dell’attenzione. Giorgio Manetti, suo storico ex, ha qualcosa da dire sul suo conto! Ecco tutti i dettagli! Si torna a parlare di Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne che in questi giorni ha fatto tanto discutere per un possibile suo addio al programma. Sulla questione si è espresso anche Giorgio Manetti suo ex compagno conosciuto proprio nel dating show di canale 5. Secondo l’ex cavaliere fiorentino, la Galgani vivrebbe esclusivamente per Uomini e Donne, il programma senza il quale non conterebbe nulla nel piccolo contesto televisivo in cui si è affermata. Ma Manetti fa ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 maggio 2021)Galgani, veterana di, è di nuovo al centro dell’attenzione., suo storico ex, ha qualcosa da dire sul suo conto! Ecco tutti i dettagli! Si torna a parlare diGalgani, protagonista indiscussa del trono over diche in questi giorni ha fatto tanto discutere per un possibile suo addio al programma. Sulla questione si è espresso anchesuo ex compagno conosciuto proprio nel dating show di canale 5. Secondo l’ex cavaliere fiorentino, la Galgani vivrebbe esclusivamente per, il programma senza il quale non conterebbe nulla nel piccolo contesto televisivo in cui si è affermata. Mafa ...

