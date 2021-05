Turismo, Draghi: nella seconda metà di maggio al via il pass verde nazionale per i viaggi in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che a partire dalla seconda metà di maggio sarà attivo un pass verde nazionale per viaggiare in Italia in attesa del Green pass europeo che partirà invece nella seconda metà di giugno. “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza”, ha dichiarato introducendo le conclusioni del G20 del Turismo che si è tenuto oggi per approvare il documento con le linee guida per la ripresa del settore. “Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Marioha annunciato che a partire dalladisarà attivo unperare inin attesa del Greeneuropeo che partirà invecedi giugno. “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza”, ha dichiarato introducendo le conclusioni del G20 delche si è tenuto oggi per approvare il documento con le linee guida per la ripresa del settore. “Oggi i ministri delsi sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza ...

