Tommaso Zorzi | Gilles Rocca si arrabbia e sbotta | “Cos’hai fatto nella vita? GF e follower!”

Leggi su biccy

(Di martedì 4 maggio 2021) Duro scontro traa L’Isola dei Famosi. Tutto è nato perché Elettra Lamborghini ha chiesto all’attore come mai invece di ritirarsi haun appello al pubblico per essere eliminato. “Come mai non l’ho? Cara Elettra abbiamo tanti vincoli. Ma davvero molti vincoli e lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu magari te lo puoi permettere. Io al contrario tuo non posso permettermelo”. Il vincitore del GF Vip 5 si è inseritodiscussione e ha detto di non credere aquando ha giurato di non aver chiesto agli altri naufraghi di nominarlo. Il concorrente ha preso parola ed ha tirato in ballo il Grande Fratello Vip, mal’ha ...