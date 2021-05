Roma | addio Fonseca | «Due anni di alti e bassi | ma ho sempre dato il massimo»

(Di martedì 4 maggio 2021) Pauloha parlato dopo l’annuncio da parte delladel suoa fine stagione Laha annunciato che Paulonon sarà più l’allenatore della squadra al termine della stagione. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il tecnico ha parlato della sua esperienza nella capitale. «In questi dueabbiamo vissuto, ma hoilper questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago ...

Agenzia_Ansa : E' scomparsa ieri a Parigi, improvvisamente, all'età di 62 anni, Michèle Léridon, giornalista, prima donna a dirige… - andreabettini : Addio a Michael Collins, 90 anni, uno degli eroi dell'Apollo 11. Era nato a Roma - FrancescoRapone : @MattPetcoke perchè quando si tratta della Roma, se le cose non vanno bene tutti faranno di tutto per farle andare… - CA10TM : RT @unfair_play: La Roma ufficializza l'addio di Fonseca a fine stagione. #Fonseca #AsRoma - positanonews : #Calcio #Sport #romacalcio #serieA A sorpresa la Roma annuncia l’addio di Fonseca a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio

Paulo Fonseca ha parlato dopo l'annuncio da parte delladel suoa fine stagione Laha annunciato che Paulo Fonseca non sarà più l'allenatore della squadra al termine della stagione. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il tecnico ha ...Oggi è stata ufficializzata la notizia ormai acclarata dell'a fine stagione di Fonseca, che piace in Francia Giunta al capolinea l'avventura con la, Paulo Fonseca è già da tempo alla ricerca di una nuova squadra. Circa tre settimane fa, ci sono ...L’addio era nell’aria, ma la Roma ha scelto di non aspettare la sfida di ritorno contro il Manchester United (si riparte dal 6-2 per gli inglesi) per annunciarlo: “L’As Roma comunica che Paulo Fonseca ...Era già tutto chiaro da settimane ma, dopo l'incontro di lunedì 3 maggio in seguito alla sconfitta contro la Sampdoria , la Roma ...