Questa lettera è per te, Cara Luana. Per la tua gioia di vivere (Di martedì 4 maggio 2021) Dicono di te che eri sempre sorridente, gentile ed entusiasta di Questa vita che si è spezzata troppo in fretta e ingiustamente quel maledetto lunedì di maggio. Tu che sorridevi al mondo e alle persone, che ti svegliavi con ardore ogni mattina anche per andare a lavoro, nonostante la giovane età, nonostante fosse tuo anche il diritto di lamentarti ogni tanto. Avevi solo 23 anni Luana, anzi, non li avevi ancora compiuti. E forse, come tante altre coetanee della tua età, ti piaceva l'idea di poter aggiungere quel numero in più quando qualcuno ti chiedeva quanti anni avessi, per sentirti più grande, tu che grande lo eri già. Perché quell'insoddisfazione generale che divaga tra i ragazzi della tua età proprio non ti apparteneva. Eri così grata alla vita, nonostante gli alti e bassi. Eri forte e coraggiosa, grandiosa, come tutti i sogni straordinari che ti ...

