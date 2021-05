Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno (Di martedì 4 maggio 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno della maggioranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura di palestre e piscine al chiuso. Le palestre all’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che le piscine all’aperto apriranno dal 15 maggio e le palestre al chiuso dall’1 giugno. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno dellaranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura dial chiuso. Leall’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che leall’aperto apriranno dal 15e leal chiuso dall’1. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ...

malayga_ : @kiriluvbot frigno che bello thea vedrai che ora riaprono tutto e ritroverai tutti sarà praticamente come prima po… - zlatanesimo11 : @hervnandez quando riaprono ci si organizza e si va - sempremyg : @angelaf___ @Inter Se parlassero le persone che effettivamente quando riaprono stanno attenti a quello che fanno e… - AmaduzziArnaldo : RT @dbric511: Se continua sto tempo quando riaprono le spiagge non ci sarà il chiosco dei gelati ma quello delle caldarroste. - sergioalesi : RT @dar_riee: #Salerno, spara alla moglie nell’orto scambiandola per un cinghiale e la ferisce. Lo vedete cosa succede quando non si riapro… -