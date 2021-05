Pio e Amedeo replicano alle accuse di omofobia: “Siamo alla follia” (Di martedì 4 maggio 2021) I due comici Pio e Amedeo replicano alle accuse di omofobia con una lunga lettera su Instagram: ecco il post Oggi, 4 aprile 2021, Pio e Amedeo hanno rotto il silenzio dopo le accuse di omofobia scaturite loro monologo dell’ultima puntata di Felicissima Sera. I due comici hanno infatti pubblicato una lunga lettera sul loro profilo Instagram per spiegare meglio la loro posizione. “Siamo alla follia. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avviSiamo subito che rimarrà deluso.PenSiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 4 maggio 2021) I due comici Pio edicon una lunga lettera su Instagram: ecco il post Oggi, 4 aprile 2021, Pio ehanno rotto il silenzio dopo lediscaturite loro monologo dell’ultima puntata di Felicissima Sera. I due comici hanno infatti pubblicato una lunga lettera sul loro profilo Instagram per spiegare meglio la loro posizione. “. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisubito che rimarrà deluso.Penche moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci ...

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - stanzaselvaggia : Ho scritto di Pio e Amedeo. Che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti. - immediatonet : ?? “Non ci mettete in bocca concetti non nostri perché cascate male!”, la replica di #PioeAmedeo dopo le polemiche p… - GanimedAntonio : RT @gayit: Pio e Amedeo: 'Non chiediamo scusa, scardineremo l'opinione unica che vogliono imporci' -