L’appello di Daniela è stato ascoltato | sua madre l’aiuterà nella lotta contro il cancro

Per conoscere la storia di Daniela Molinari dobbiamo tornare a qualche mese fa quando, l'infermiera 47enne originaria di Como, ha lanciato un appello sul giornale quotidiano La Provincia di Como per trovare la sua mamma biologica. La donna, nata il 23 marzo 1973, ha lanciato un appello disperato chiedendo alla sua vera mamma di sottoporsi a un prelievo di sangue che può salvarle la vita: Daniela, infatti, è malata di cancro. Chiedo solo che accetti di sottoporsi a un prelievo di sangue che potrebbe salvarmi la vita, aveva scritto nell'appello Daniela, lei che era stata lasciata nell'orfanotrofio delle suore di Rebbio appena nata. Ha trascorso due anni all'interno della struttura come Daniela Simoni fino a quando una famiglia milanese l'ha adottata e le ha dato l'attuale cognome.

