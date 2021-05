Final Four Eurolega basket 2021: calendario, date, tv, programma, qualificate (Di martedì 4 maggio 2021) CSKA Mosca, Efes Istanbul, Olimpia Milano e Barcellona. Saranno queste le protagoniste delle Final Four 2021 di Eurolega, la massima competizione continentale per club di pallacanestro maschile. I russi avevano già staccato il pass per l’ultima fase della manifestazione lo scorso 28 aprile, mentre le altre tre compagini si sono imposte quest’oggi in gara-5 nelle rispettive serie guadagnandosi gli ultimi pass per Colonia. Milano ha avuto la meglio sul Bayern Monaco di Andrea Trinchieri al termine di una serie incredibile, che si è conclusa stasera ad Assago con la vittoria meneghina in gara-5 per 92-89 sui tedeschi. La squadra allenata da Ettore Messina se la vedrà in semiFinale con gli spagnoli del Barcellona, capaci a loro volta di sconfiggere i russi dello Zenit San Pietroburgo in cinque ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CSKA Mosca, Efes Istanbul, Olimpia Milano e Barcellona. Saranno queste le protagoniste delledi, la massima competizione continentale per club di pallacanestro maschile. I russi avevano già staccato il pass per l’ultima fase della manifestazione lo scorso 28 aprile, mentre le altre tre compagini si sono imposte quest’oggi in gara-5 nelle rispettive serie guadagnandosi gli ultimi pass per Colonia. Milano ha avuto la meglio sul Bayern Monaco di Andrea Trinchieri al termine di una serie incredibile, che si è conclusa stasera ad Assago con la vittoria meneghina in gara-5 per 92-89 sui tedeschi. La squadra allenata da Ettore Messina se la vedrà in semie con gli spagnoli del Barcellona, capaci a loro volta di sconfiggere i russi dello Zenit San Pietroburgo in cinque ...

Ultime Notizie dalla rete : Final Four Basket,Eurolega: Milano alla Final Four 22.46 Basket,Eurolega: Milano alla Final Four Al gran ballo finale di Eurolega, la massima competizione cestistica continentale per club, ci sarà anche Milano. Al Forum di Assago, in una gara5 senza domani, l'Olimpia piega 92 - 89 il ...

A - X Armani Olimpia Milano qualificata alle Final Four di Eurolega. Le congratulazioni del presidente Petrucci Finalmente siamo "usciti a veder le stelle". A - X Armani Olimpia Milano approda, con merito, alla Final Four di Euroleague di Colonia. Complimenti di cuore al patron Giorgio Armani, al presidente Leo Dell'Orco, al presidente tecnico - allenatore Ettore Messina e al suo staff e naturalmente al ...

Final Four Eurolega 2021: quando si giocheranno? Ecco le date Le Final Four dell’Eurolega 2021 si giocheranno dal 28 al 30 maggio. Quattro squadre andranno alla caccia della massima competizione europea in quel di Colonia (Germania). Una Final Four che l’anno sc ...

