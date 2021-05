Classifica avulsa: cos'è, come funziona e perché è così importante per la Serie A (Di martedì 4 maggio 2021) Classifica avulsa, chi è costei? In questi giorni se ne sta già parlando molto, e da qui alla fine del campionato di Serie A sarà meglio farci l'abitudine e capire bene cos'è e come funziona. Ma soprattutto, avulsa da cosa? A che cosa serve Il termine nasce per dirimere la questione nel caso di arrivo a pari punti in Classifica tra due o più squadre, e in tal caso viene presa in considerazione una Classifica avulsa, cioè separata, da quella reale, una mini-graduatoria che riguarda soltanto le due o più squadre arrivate al termine del campionato con lo stesso numero di punti. La questione è tutt'altro che secondaria, a maggior ragione quest'anno in cui stiamo assistendo a un torneo tanto incerto, con la Classifica che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021), chi è costei? In questi giorni se ne sta già parlando molto, e da qui alla fine del campionato diA sarà meglio farci l'abitudine e capire bene cos'è e. Ma soprattutto,da cosa? A che cosa serve Il termine nasce per dirimere la questione nel caso di arrivo a pari punti intra due o più squadre, e in tal caso viene presa in considerazione una, cioè separata, da quella reale, una mini-graduatoria che riguarda soltanto le due o più squadre arrivate al termine del campionato con lo stesso numero di punti. La questione è tutt'altro che secondaria, a maggior ragione quest'anno in cui stiamo assistendo a un torneo tanto incerto, con lache ...

CalcioFinanza : La lotta salvezza si infiamma: la situazione scontri diretti e la classifica avulsa attuale - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotta salvezza, la situazione scontri diretti verso il rush finale: Non solo la lotta per entr… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: #Champions, la situazione scontri diretti verso il rush finale e la classifica avulsa attuale - MomentiCalcio : #VolataChampions, occhio alla classifica avulsa: ecco come stanno le cose…a oggi! - sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions, la situazione scontri diretti verso il rush finale: Mancano quattro giornate al ter… -