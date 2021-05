Borsa: Milano cauta (+0,11%), ok Mps con banche e Mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Piazza Affari è positiva seppur cauta (+0,11%) sulla spinta che arriva dai petroliferi come Tenaris (+1,95%) e Saipem (+1,66%) nonché dalle banche grazie alla bozza del Dl Sostegni che aumenta ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Piazza Affari è positiva seppur(+0,11%) sulla spinta che arriva dai petroliferi come Tenaris (+1,95%) e Saipem (+1,66%) nonché dallegrazie alla bozza del Dl Sostegni che aumenta ed ...

