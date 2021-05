Andrea Iannone apre il suo primo ristorante a Lugano

infoitsport : Andrea Iannone inaugura il Passion Cafè a Lugano - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nuova sfida per #Iannone: a Lugano apre il suo locale #MotoGP - zazoomblog : Andrea Iannone ha aperto un ristorante: il Passion Cafè è realtà - #Andrea #Iannone #aperto #ristorante: - Ticinonline : Andrea Iannone e la sua Passione per Lugano - Ticinonline : Andrea Iannone ha inaugurato il suo nuovo risto-bar a Lugano #andreaiannone #lugano #passioncafè -

Nuova sfida per il pilota motociclistico: un locale in Svizzera, oggi comincia per lui un'avventura del tutto diversa dalle ...Nei momenti difficili possono nascere ispirazioni importanti. Magari si possono persino realizzare sogni nel cassetto. Gli ultimi mesi dinon sono stati semplici, con la squalifica di quattro anni per doping che ha stoppato provvisoriamente la sua carriera motociclistica . L'ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia, però, ha ...Andrea Iannone ha aperto il suo primo ristorante a Lugano: il pilota di MotoGp lo ha annunciato via social, mostrandosi entuasiasta all’inaugurazione del locale (il Passion cafè) aperto in compagnia d ...Il pilota Andrea Iannone ha aperto un ristorante a Lugano: ha parlato di questo nuovo progetto con ‘Il Corriere della Sera’.