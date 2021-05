Violate le norme anti covid nel napoletano | stoppati pranzi | aperitivi e comunioni

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cinquantotto persone sono state sanzionate dai carabinieri a Napoli perché sorprese a passeggiare per strada senza indossare la mascherina. I militari del Comando provinciale di Napoli hanno portato a termine un servizio di controllo per il rispetto dellesia nel capoluogo che in alcuni Comuni della provincia. Durante le operazioni, i carabinieri della tenenza di Quarto hanno sanzionato il titolare di un ristorante per violazione della normativa. Nonostante le prescrizioni imposte, nel locale c’erano 14 clienti che stavano consumando il pranzo. L’attività sarà sospesa per 5 giorni. Titolare e clienti saranno multati. A Casamicciola Terme, invece, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un disco bar. Al suo interno era in corso un evento del tipo ...

