Vela | Alinghi con Bertarelli al timone vince il primo evento della nuova classe foiling TF35

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Dopo 17 mesi, Alinghi torna in regata e vince l'Opening Gran Prix TF35, il primo evento della nuova classe foiling, organizzato dalla Société Nautique de Nyon sul lago di Ginevra. Nonostante la flotta di sette imbarcazioni fosse pronta e molto motivata dalla tanto attesa ripartenza a tornare a regatare, il meteo ha consentito di disputare soltanto tre regate nei tre giorni dell'evento, tutte il sabato, l'unico in cui c'è stato vento sul lago di Ginevra. Alinghi, con un secondo e due primi posti, ha vinto con un punto di vantaggio su Realteam, mentre Spindrift ha completato il podio. Tutti i membri del team sono felicissimi di questa vittoria nel primo

