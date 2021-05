Ue: Amendola, ‘mai più come prima, cittadini protagonisti di una storia nuova’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Siamo in una storia nuova dell’Europa, abbiamo bisogno della partecipazione popolare per costruire uno spazio pubblico europeo in cui non solo i governi e i Parlamenti decidono il futuro dell’Europa ma anche la partecipazione popolare”. Lo ha detto Enzo Amendola all’evento di Pse, S&D e Pd sul futuro dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Siamo in unanuova dell’Europa, abbiamo bisogno della partecipazione popolare per costruire uno spazio pubblico europeo in cui non solo i governi e i Parlamenti decidono il futuro dell’Europa ma anche la partecipazione popolare”. Lo ha detto Enzoall’evento di Pse, S&D e Pd sul futuro dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

simone_doppia : Dopo Ddr, un altro che non sbaglia un'intervista. Mai. Pure lui fischiato a più riprese dai romanistoni tipo Amendo… - LiaColombo1 : Ecco il Re dei #covidioti! ?? Da Loreto ad Amendola in piedi e senza mai aggrapparsi ai sostegni, nonostante i guan… - ParmaPsi : RT @AntonellaNapoli: A Salerno, ricordando Giovanni Amendola, per #stradediliberazione. Perché oggi più che mai, per frenare le pulsioni ne… - ComparatoNicola : RT @AntonellaNapoli: A Salerno, ricordando Giovanni Amendola, per #stradediliberazione. Perché oggi più che mai, per frenare le pulsioni ne… - discordoconme : RT @FuffaForte: Da leggere le reazioni #neogrilline. Mentre danno del fascista e collaborazionista ad #Amendola. E mica fanno marcia indie… -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola ‘mai Amendola: «La politica del veto in Europa non ha mai prodotto niente, è da superare» Corriere della Sera