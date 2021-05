Timperi deve andare a fare il vaccino, Monica Setta finisce in solitaria la conduzione di “Uno mattina in famiglia” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Sabato movimentato per “Uno mattina in famiglia”, che l’altro ieri ha visto la conduzione in solitaria di Monica Setta dopo un’ora di trasmissione insieme a Tiberio Timperi. Quest’ultimo, classe ’64, come Monica, ha lasciato la conduzione dopo una sola ora perché doveva andare a fare il vaccino anti Covid (il conduttore ha spiegato tutto sul suo profilo Instagram e si è trovato molto bene nell’hub vaccinale di Fiumicino). La Setta, dunque, ha proseguito da sola in una puntata più lunga portando a casa un ottimo risultato. “Uno mattina in famiglia” ha convinto infatti 1.595mila spettatori con il 21.5% di share nella prima parte e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Sabato movimentato per “Unoin”, che l’altro ieri ha visto laindidopo un’ora di trasmissione insieme a Tiberio. Quest’ultimo, classe ’64, come, ha lasciato ladopo una sola ora perché dovevailanti Covid (il conduttore ha spiegato tutto sul suo profilo Instagram e si è trovato molto bene nell’hub vaccinale di Fiumicino). La, dunque, ha proseguito da sola in una puntata più lunga portando a casa un ottimo risultato. “Unoin” ha convinto infatti 1.595mila spettatori con il 21.5% di share nella prima parte e ...

