Siamo sicuri che la diffusione di veicoli elettrici risolverà il problema dell’inquinamento?

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa sarebbe il mercato senza promozione? Dove per promozione si intende una campagna martellante come quella, ad esempio, sulle auto ibride, ultima tendenza simile a un diktat: le implicazioni etiche sono simili a un ricatto morale: se non la scegli, uccidi il pianeta e fai soffrire Greta, le cui treccine minacciose ti puntano. Articoli, programmi televisivi, web, un martellamento da tutte le parti, un addestramento pavloviano all’auto ibrida se non elettrica tout court; salvo poi leggere o ascoltare che “l’elettrico stenta”, poiché malgrado “gli incentivi fino a 10mila euro, i costi restano altissimi”. Per dirla in modo crudo, essere politicamente corretti è un lusso, il silenzio pulito dell’elettrico se lo possono permettere ancora in pochi. Specie in questi tempi di pandemia economica, con le attività che si arrendono e i mestieri che evaporano. “Le postazioni per le ricariche sono ...