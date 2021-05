Maccio Capatonda | «Rido poco Dopo la pandemia | la comicità può rilanciarsi In quarantena ceci e sottilette» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 maggio 2021) «Mi sono trasferito a Roma da un anno e mezzo e direi che come esordio, a parte unaglobale, non ho avuto grossi intoppi per ora». Marcello Macchia –per gli amici -, alla soglia dei 43 anni, ha deciso di cercare nuove strade.20 anni trascorsi a Milano, eessere andato via da Vasto, è arrivato a Roma, dove ieri, primo maggio, ha partecipato al quarto show di Display dal titolo The Working Heads, resistenza creativa!. Durante il lockdown del 2020 s’è dato agli esperimenti culinari da piccolo chimico: «crudi avvolti in una sottiletta, wurstel imbevuto nella lattina di passata di pomodoro aperta da tre giorni». Cotto, si spera. «No no, crudo». Ma il wurstel va cotto prima, non si può mangiare crudo. «Ah no? Sempre fatto. Comunque volevo vedere a ...