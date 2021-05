I timori per i contagi dopo la festa per l'Inter e perché chiudere la piazza ai tifosi 'sarebbe stato peggio' (Di lunedì 3 maggio 2021) Infuria polemica politica, il prefetto Saccone difende la scelta di lasciare aperta la piazza e virologi ed esperti mettono in guardia dal rischio di un possibile aumenti dei contagi tra qualche ... Leggi su today (Di lunedì 3 maggio 2021) Infuria polemica politica, il prefetto Saccone difende la scelta di lasciare aperta lae virologi ed esperti mettono in guardia dal rischio di un possibile aumenti deitra qualche ...

Radio1Rai : I genitori di #GiulioRegeni parlano di 'Manovra ostruzionistica' dopo il rinvio a Roma del processo contro quattro… - Corriere : Timori per le varianti: l’Australia vieta il rientro dall’India, 5 anni di carcere per chi trasgredisce - teieracosmica : ?? Ci tormentiamo per ciò che sarà, per ciò che dobbiamo costruire, per ciò che ci aspetta... invece a volte la vita… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Danimarca non somministrerà il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson (timori per problemi coagulazione) #Denmark cu… - carlasignorile : #Danimarca non somministrerà il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson (timori per problemi coagulazione)… -