Firenze: piazza Demidoff, restauro del monumento al conte Nicola (Di lunedì 3 maggio 2021) Può ricominciare il restauro del monumento di piazza Demidoff. A quasi tre anni dall'atto vandalico che ha gravemente deturpato uno dei gruppi scultorei commemorativi del conte Nicola Demidoff, l'Istituto per l'arte e il restauro Palazzo Spinelli, avvia ufficialmente i lavori di restauro, tenendo fede alla promessa di contribuire alla cura del complesso, dopo la sospensione dovuta al lungo periodo della pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

