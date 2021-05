Caso Genovese, la Procura chiede il processo con rito immediato (Di lunedì 3 maggio 2021) Alberto Genovese, fondatore di ‘Facile.it’, è accusato di aver aggredito una diciottenne. MILANO – Il blitz è scattato nelle prime ore di domenica 8 novembre 2020. A finire in manette è stato Alberto Genovese, fondatore di Facile.it. Il manager è accusato di violenza su una ragazza di 18 anni. La richiesta della Procura di Milano La Procura di Milano ha richiesto un processo immediato per l’imprenditore con rito immediato per le presunte violenze sessuali nei confronti di due ragazze. Arrestato Alberto Genovese. Roberto Bolle chiamò la polizia L’episodio, come scrive La Repubblica, risale al 10 ottobre scorso. Il fermo è avvenuto nelle prime ore di domenica 8 novembre, poco prima del suo tentativo di fuga con un jet ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Alberto, fondatore di ‘Facile.it’, è accusato di aver aggredito una diciottenne. MILANO – Il blitz è scattato nelle prime ore di domenica 8 novembre 2020. A finire in manette è stato Alberto, fondatore di Facile.it. Il manager è accusato di violenza su una ragazza di 18 anni. La richiesta delladi Milano Ladi Milano ha richiesto unper l’imprenditore conper le presunte violenze sessuali nei confronti di due ragazze. Arrestato Alberto. Roberto Bolle chiamò la polizia L’episodio, come scrive La Repubblica, risale al 10 ottobre scorso. Il fermo è avvenuto nelle prime ore di domenica 8 novembre, poco prima del suo tentativo di fuga con un jet ...

