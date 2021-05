Cartelle esattoriali, proroga di un altro mese. Irap slitta a settembre (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ stato prorogato al 31 maggio l’invio delle Cartelle esattoriali sospese. L’Irap viene prorogato al 30 settembre. Il tanto atteso rinvio per la scadenza della sospensione delle Cartelle esattoriali è arrivato. Ma il Governo Draghi promette che sarà l’ultimo. Un comunicato del Mef proroga al 31 maggio la sospensione delle riscossioni fiscali. I 40 milioni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ statoto al 31 maggio l’invio dellesospese. L’vieneto al 30. Il tanto atteso rinvio per la scadenza della sospensione delleè arrivato. Ma il Governo Draghi promette che sarà l’ultimo. Un comunicato del Mefal 31 maggio la sospensione delle riscossioni fiscali. I 40 milioni L'articolo proviene da Consumatore.com.

