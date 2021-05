Video l’Eredità 2 maggio 2021: Michela campionessa (Di domenica 2 maggio 2021) l’Eredità di domenica 2 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Michela di Roma. Michela si sta laureando in Genetica e Biologia Molecolare. Ha una laurea triennale in Scienze Biologiche. Dopo la magistrale vorrebbe iniziare a fare ricerca, ma è anche appassionata di pallavolo. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 maggio 2021)di domenica 2. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventandodel programma, èdi Roma.si sta laureando in Genetica e Biologia Molecolare. Ha una laurea triennale in Scienze Biologiche. Dopo la magistrale vorrebbe iniziare a fare ricerca, ma è anche appassionata di pallavolo. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera ...

OnlyPopPlease1 : RT @RaiStoria: La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta, nell’anniversario della sua scomparsa, il documentario in due puntate di @RaiC… - AndreaMarano11 : RT @RaiStoria: La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta, nell’anniversario della sua scomparsa, il documentario in due puntate di @RaiC… - Carmela_oltre : RT @RaiStoria: La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta, nell’anniversario della sua scomparsa, il documentario in due puntate di @RaiC… - AlessandraZadro : RT @RaiStoria: La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta, nell’anniversario della sua scomparsa, il documentario in due puntate di @RaiC… - Anna_Cata7 : RT @RaiStoria: La vita e l’eredità di Leonardo. Le racconta, nell’anniversario della sua scomparsa, il documentario in due puntate di @RaiC… -