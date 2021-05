Vaccino per adolescenti dai 12 ai 15 anni a giugno, Biontech-Pfizer chiede l’approvazione all’Ema (Di domenica 2 maggio 2021) Immunizzare con un Vaccino anti Covid anche i più piccoli. L’azienda farmaceutica tedesca Biontech ha annunciato che da giugno il suo Vaccino, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale Der Spiegel di essere «nella fase finale» della preparazione per la domanda di approvazione all’Ema. La valutazione dei test «richiede in media da quattro a sei settimane», ha aggiunto. Commenti Navigazione articoli “Dovete ribellarvi alle mascherine. Altro che norme anti-Covid!”: il prete no-mask di Vanzago trasferito ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Immunizzare con unanti Covid anche i più piccoli. L’azienda farmaceutica tedescaha annunciato che dail suo, prodotto in collaborazione con, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale Der Spiegel di essere «nella fase finale» della preparazione per la domanda di approvazione. La valutazione dei test «riin media da quattro a sei settimane», ha aggiunto. Commenti Navigazione articoli “Dovete ribellarvi alle mascherine. Altro che norme anti-Covid!”: il prete no-mask di Vanzago trasferito ...

RobertoBurioni : Pfizer ha presentato oggi a EMA richiesta per vaccino sopra 12 anni. Fondamentale per riapertura scuole a settembre… - Linkiesta : Ancora una volta Checco Zalone ci salva dalle noiose polemiche dell’Internet. Per fortuna possiamo contare su Hele… - RobertoBurioni : Leggo che la 'certificazione' per spostarsi varrebbe solo sei mesi dopo la vaccinazione. Non esiste nessun dato sci… - AlessandraBrafa : 184. È il numero che attendiamo. Sono in un hub e papà sta per ricevere la sua prima dose di vaccino #AstraZeneca p… - a7766776 : Sono soprattutto le donne che hanno le reazioni avverse ai vaccini, mi chiedo se non è da ridurre la dose del vacci… -