Tsunami in Rai | il caso Fedez | la rivolta del Cdr | lo scoop sui servizi segreti

Ultime Notizie dalla rete : Tsunami Rai

il Giornale

Spiegando aParlamento che " bisogna investire sulla salute, sulla sicurezza, sullo stato ... Laddove è possibile, per ché comunque lodel Coronavirus ha spazzato via in Italia 900.000 posti ...Secondo l'indagine dell'Istituto Demopolis per lain occasione del Primo Maggio, il barometro sul mondo del lavoro manda segnali preoccupanti sulloin arrivo dopo il terremoto Covid - 19. 2 italiani su 3 vorrebbero lavorare oggi nel ...Prima dal palco del concertone e a seguire sui social, Fedez ha scoperchiato il vaso dell'ipocrisia sull'omotransfobia all'italiana."Dobbiamo guardare in maniera forte alla qualità del lavoro, alla stabilità del lavoro, rilanciando con un piano straordinario per la formazione e la crescita delle competenze".