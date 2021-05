Traffico Roma del 02-05-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare anche se raccomandiamo prudenza in carreggiata interna per un incidente tra la diramazionesud e la doppia circolazione scorrevole sulle tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est agli autotrasportatori ricordiamo che è tornato in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate oggi domenica 2 maggio i camion rimangono Dunque Fermi dalle 9 alle 22 e nella città diTrastevere prestare attenzione per un incidente su Piazza Sidney Sonnino per la stessa causa non si escludono disagi su via Cristoforo Colombo in prossimità del Bivio per via di Malafede 1 terzo incidente sulla Lungotevere delle Navi altezza Piazzale delle Belle Arti infine a ...