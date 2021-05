Scooter contro un'auto: ragazzo di 14 anni muore nel Bresciano (Di domenica 2 maggio 2021) Un quattordicenne è morto nella notte in un incidente stradale accaduto a Calvagese, in provincia di Brescia. Il giovane era a bordo di un motorino che guidava senza patentino si è scontrato ... Leggi su leggo (Di domenica 2 maggio 2021) Un quattordicenne è morto nella notte in un incidente stradale accaduto a Calvagese, in provincia di Brescia. Il giovane era a bordo di un motorino che guidava senza patentino si è scontrato ...

