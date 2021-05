Sampdoria, Ranieri: «4-4-2 scolastico, ma dove? Per il rinnovo si fanno i conti» (Di domenica 2 maggio 2021) Claudio Ranieri ha parlato dopo la vittoria contro la Roma: ecco le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria a fine gara Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Roma. CONTE – «Conte ha fatto un capolavoro, sono proprio felice per lui. È un lavoratore serio, determinato e ci mette l’anima. Può risultare antipatico, a me no». PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto perché la squadra ha dimostrato di essere attenta e sempre propensa al gol». 4-4-2 scolastico – «Non mi è piaciuto Marchegiani quando l’ha detto… Dipende tutto da che tipo di calcio si fa. Io ho iniziato quando si giocava a tre dietro, poi ci siamo evoluti portandoci a quattro in difesa. Sentirsi dire che il 4-4-2 è scolastico… Ma dove? Se ne accorge con quanti giocatori pressiamo? L’Atletico ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Claudioha parlato dopo la vittoria contro la Roma: ecco le dichiarazioni del tecnico dellaa fine gara Claudioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Roma. CONTE – «Conte ha fatto un capolavoro, sono proprio felice per lui. È un lavoratore serio, determinato e ci mette l’anima. Può risultare antipatico, a me no». PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto perché la squadra ha dimostrato di essere attenta e sempre propensa al gol». 4-4-2– «Non mi è piaciuto Marchegiani quando l’ha detto… Dipende tutto da che tipo di calcio si fa. Io ho iniziato quando si giocava a tre dietro, poi ci siamo evoluti portandoci a quattro in difesa. Sentirsi dire che il 4-4-2 è… Ma? Se ne accorge con quanti giocatori pressiamo? L’Atletico ...

